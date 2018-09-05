«У вас не кризис, у вас временные трудности»…

7 сентября в Доме кино состоится премьера очень непростой картины — «Временные трудности». Необычно в ней все, даже подбор актеров. Многих вы просто увидите настолько непохожими не себя, что… Словом, ждем. И — немного о фильме.

О чем же фильм и что есть временные трудности? У Саши Ковалева была врожденная болезнь. Отец мальчика выбрал, как ему казалось, единственно верный способ поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку. «Ты не больной — у тебя временные трудности», — повторял он ему.

Но однажды новый заказ дает ему неожиданную возможность поквитаться с отцом