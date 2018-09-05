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«У вас не кризис, у вас временные трудности»…
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«У вас не кризис, у вас временные трудности»… 

Вечерняя Москва + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: Кадр из фильма «Временные трудности»
7 сентября в Доме кино состоится премьера очень непростой картины — «Временные трудности». Необычно в ней все, даже подбор актеров. Многих вы просто увидите настолько непохожими не себя, что… Словом, ждем. И — немного о фильме.
Фильм режиссера Михаила Расходникова подарит вам встречу со многими замечательными актерами — Иваном Охлобыстиным, Риналем Мухаметовым, Ячном Цапником, Ириной Пеговой, Ильей Рязановым и Викторией Соловьевой. Главные роли, как вы уже, наверное, поняли, достались Риналю Мухаметову и Ивану Охлобыстину.
О чем же фильм и что есть временные трудности? У Саши Ковалева была врожденная болезнь. Отец мальчика выбрал, как ему казалось, единственно верный способ поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку. «Ты не больной — у тебя временные трудности», — повторял он ему.
Но однажды новый заказ дает ему неожиданную возможность поквитаться с отцом
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