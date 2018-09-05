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В Венеции показали фильм о теракте, совершенном норвежским националистом Брейвиком
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В Венеции показали фильм о теракте, совершенном норвежским националистом Брейвиком 

ТАСС 5 сентября 2018
ВЕНЕЦИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Фильм о двойном теракте норвежского националиста Андерса Брейвика, совершенном в 2011 году, показали в основном конкурсе 75-го Венецианского кинофестиваля, передает в среду корреспондент ТАСС с места событий.
Автором картины «22 июля» (22 July) выступил британский режиссер Пол Гринграсс. Режиссер, удостоенный «Золотого медведя» в Берлине за «Кровавое воскресенье» (Bloody Sunday, 2011), а также снявший несколько боевиков о спецагенте Борне (The Bourne Supremacy, 2004; The Bourne Ultimatum, 2007), сделал аккуратную художественную реконструкцию одного из самых трагических дней в истории Норвегии.
22 июля 2011 года 32-летний Брейвик сначала устроил взрыв бомбы в правительственном квартале Осло, а затем расстрелял подростков в молодежном лагере на острове вблизи норвежской столицы. Его жертвами стали 77 человек. Сейчас он отбывает тюремное заключение и постоянно жалуется на условия своего содержания.
Все персонажи картины, которая выйдет на мультимедийной платформе Netflix ("Нетфликс"), реальные, а события изложены со скрупулезной точностью. Сам режиссер признал, что он подходил к этой работе с точки зрения реализма. «Иногда кино должно мужественно и решительно изображать мир таким, какой он есть», — пояснил он.
"22 июля" — не единственный участник основного конкурса в этом году, который потом выйдет только в интернете. Венецианский фестиваль, в отличие от Каннского, не стал бойкотировать Netflix, который все больше отнимает поле у традиционных кинотеатров. В частности, Netflix выступил производителем двух лент конкурса, считающихся фаворитами творческой гонки: «Рома» (Roma) Альфонса Куарона и «Баллада Бастера Скраггса» (The Ballad of Buster Scruggs) братьев Коэнов.
"Если победит [фильм для Netflix], это будет означать, что компания проводит политику инвестиций в качественное кино, которая приносит свои плоды. Поскольку мы решили не отстранять ее, по соображениям исторического развития сектора, Netflix стал полноценным участником этого сектора, как и другие", — прокомментировал худрук фестиваля Альберто Барбера.
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