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Отличные фильмы на Пятом канале 

Вечерняя Москва 5 сентября 2018
Фото: Вечерняя Москва
Пятый канал приготовил для зрителей качественную подборку сериалов и фильмов. Кроме уже зарекомендовавших себя картин, в эфир выйдут премьеры!
В четверг смотрите военную драму «Сильнее огня». 22 июня 1941 года. Немецкие войска готовы перейти границу Советского Союза. Молодые артиллеристы оказываются в центре событий с самых первых часов войны. Потеряв вооружение, сбежав из немецкого плена, они принимают бой с превосходящими силами противника. Парни выстоят, но их ждут еще более опасные и драматические испытания.
В пятницу — приключенческий боевик «Сармат». Фильм о настоящих героях, достойных восхищения. Майор Сарматов побывал не в одной горячей точке. На этот раз он получает задание выкрасть американского суперагента на Востоке. Сделать это практически невозможно, потому что Мэтлоу находится под охраной, а в распоряжении Сарматова всего несколько бойцов. Майор выполняет задание, но теряет весь отряд. Вместе с Мэтлоу, раненный Сарматов попадает в руки к боевикам, а победу присваивает себе генеральский сынок Савелов. В его же руках оказываются жена и сын Сарматова. Удастся ли герою выстоять в самой безнадежной ситуации? В ролях — Александр Дедюшко, Сергей Маховиков, Аристарх Ливанов, Сергей Виноградов, Анатолий Журавлев.
ИНТЕРЕСНО
Каждые две серии детектива — история раскрытия одного преступления. А актер Константин Юшкевич дополнительно обучался рукопашному бою для съемок в картине!
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