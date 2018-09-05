Jaguar C-X75 из фильма о Джеймсе Бонде продаётся

Джеймс Бонд ездил на таком «Ягуаре» в фильме «007: Спектр».

Владение автомобилем из кино о Джеймсе Бонде — это просто мечта, особенно если вообще просто хочется что-то очень редкое. Например, Aston Martin DB10 из фильма Spectre. Ещё более редкое предпочитаете? Jaguar C-X75 злодея только что оказался выставленным на продажу!

Jaguar C-X75 был разработан в честь празднования 75-летия бренда. Разработка велась совместно с Williams Advanced Engineering. Машина — гибрид. И эта гибридная силовая установка включает в себя сразу четыре электродвигателя плюс пару дизельных микротурбин. Отдача суммарная вплотную приблизилась к 800 «лошадям». Объявление о продаже размещено Kaaimans International.

Правда, прототип с несколько более поздней датой рождения обзавёлся уже 1,6-литровым четырёхцилиндровым мотором с компрессором и турбонагнетателем. И ещё два электромотора «в нагрузку». Мощность общая на уровне около 900 сил.

В фильме о Бонде (кстати, Джеймс на ней не ездил) машина оснащена 5,0-литровым V8 компрессорным. В нём — 550 л.с. В основе лежит пространственная рама, созданная по требованиям техники WRC.

Интересно, что на съёмочной площадке задействовали ещё несколько других C-X75. Ценник на автомобиль официально не выставлен. Видимо, узнать его сможет потенциальный покупатель по дополнительному запросу.