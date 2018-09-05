Бен Аффлек может потерять роль Бэтмена

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

На этой неделе, как мы знаем, Дженнифер Гарнер отвезла Бена Аффлека в реабилитационную клинику The Canyon в Малибу и настояла на том, чтобы тот прошел очередной курс лечения от алкогольной зависимости. В рехаб актер возвращается уже второй раз за этот год, и это может стоить ему кинокарьеры. А точнее — роли Бэтмена, которой он очень гордится.

Студия Warner Bros. и раньше задумывалась о том, чтобы заменить исполнителя главной роли из-за возраста (Бену уже 45 лет, а к концу трилогии будет 55 — солидный возраст по сравнению с другими супергероями), а сейчас поставлена в сложное положение. Дело в том, что сумма страховки новой части о Бэтмене с каждым днем, который Бен проводит в клинике, все возрастает и в конечном итоге может сравняться с бюджетом фильма. Кинокомпания не может остаться в убытке, поэтому, по словам инсайдеров, если ситуация в ближайшее время не исправится, будет вынуждена начать срочные поиски нового актера на главную роль.

Проблемы с алкоголем стали одной из причин, почему распался брак Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер, которые воспитывали троих детей — 12-летнюю Вайолет, 9-летнюю Серафини и 5-летнего Сэмуэля. Тем не менее Дженнифер по-прежнему поддерживает бывшего мужа и готова в любое время подставить ему плечо.

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