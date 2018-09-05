Насмешки в СМИ помогли обедневшему актеру вернуться на экраны

Жители американского города Нью-Джерси пришли в шок, когда увидели, что кассиром в одном из местных супермаркетов работает звезда " Шоу Билла Косби ", актер Джеффри Оуэнс . Вскоре об актере-неудачнике начали в весьма ехидном тоне писать СМИ. После этого Оуэнса снова позвали сниматься, сообщает Daily Mail.

Лоуренса видели за кассой в магазине Trader Joe’s в городе Клифтон. Славу актеру принесло участие в комедийном сериале «Шоу Косби», которое выходило с середины 1980-х по начало 1990-х. Оуэнс приосединился к съемочной группе в четвертом сезоне ситкома и снимался в нем до закрытия проекта.

"От заучивания ролей до обслуживания длинной очереди!", — такой заголовок появился в одной из местных газет. «Звезда „Шоу Косби“ теперь получает 11 долларов в час за работу в супермаркете», — написали сотрудники другого издания.

Вскоре Оуэнс дал интервью несколькими телеканалам, в которых заявил, что начал работать в магазине около полутора лет назад. Он заявил, что все еще хочет сниматься, а в супермаркете оказался, чтобы заработать денег для семьи.

"Мне просто нужна была работа с гибким графиком, чтобы я мог и дальше преподавать актерское мастерство", — заявил Оуэнс.