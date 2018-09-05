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Всесильный режиссёр отомстил актрисе
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Всесильный режиссёр жестоко отомстил актрисе 

Рамблер 5 сентября 2018
Советский режиссёр и знаменитый руководитель Мосфильма Иван Пырьев имел огромное влияние в отечественном кинематографе. Понравившуюся актрису он мог сделать кинозвездой, настоятельно требуя у других режиссёров, чтобы снимали именно её. На съёмках фильма «Мой младший брат» между властным начальником и режиссёром ленты Александром Зархи произошёл конфликт. Планировалось, что главная женская роль достанется Татьяне Иваненко, которой отдавал предпочтение Зархи. Но властный Пырьев добился утверждения своей протеже — юной актрисы Людмилы Марченко. Более того, председатель Союза кинематографистов лично приехал в Таллин, где проходили съёмки фильма, и устроил маститому режиссёру скандал: Пырьеву не понравились первые кадры фильма и то, как на них выглядела его возлюбленная. Но впоследствии из-за деспотического нрава Пырьева пострадала и сама Людмила Марченко. Уличённая в измене актриса лишилась карьеры, Пырьев выдал негласное распоряжение больше её не снимать. По воле всесильного начальника роль Гали в «Моём младшем брате» стала для неё последней крупной работой в кино.
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