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Мелисса Маккарти предлагает награждать «Оскаром» животных-актеров
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Мелисса Маккарти предлагает награждать «Оскаром» животных-актеров 

Попкорн News 6 сентября 2018
Фото: Попкорн News
Раз уж теперь «Оскар» будут выдавать еще и лучшим блокбастерам, почему бы не пойти еще дальше и не награждать премией действительно заслуживающих этого животных-актеров? Так, по крайней мере, думает Мелисса Маккарти, которую очаровал на съемках нового фильма «Сможете ли вы меня простить?» ее «коллега»-кот.
На премьере фильма в ходе кинофестиваля в Теллурайде Мелисса особо отметила кота, который вместе с ней снялся в картине:
«Я слышала, что существует нечто вроде «Оскара» для животных. Не помню, как эта премия называется, я обычно называю ее просто «кошачий Оскар» и уверена, что получить его должен этот кот, — говорит актриса. — Нам пришлось устроить кастинг для котов-актеров, и тренер пообещал, что это их лучший кот. Помню, я еще подумала — насколько хорошим актером может быть кот? И вот мы снимаем одну из первых сцен, когда я захожу с ним к ветеринару, и у стойки он чихает! А я смотрю на него и думаю — «Ты серьезно? Ты правда притворяешься больным? Да этот кот меня переиграет!»»
Биографическая драма «Сможете ли вы меня простить?» рассказывает о писательнице, которая начала подделывать письма покойных знаменитостей, чтобы свести концы с концами.
Русский трейлер:
попкорнnews
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