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Победа жанра: 4 из 5 самых кассовых картин 2018 посвящены супергероям
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Победа жанра: 4 из 5 самых кассовых картин 2018 посвящены супергероям 

Попкорн News 6 сентября 2018
Фото: Попкорн News
Пока именитые режиссеры скромно выражают надежду, что когда-нибудь мир все-таки устанет от однообразных супергеройских блокбастеров, эти самые блокбастеры меняют «лицо» кинематографа — то историческими нововведениями на «Оскаре», то рекордными сборами. Итоги 2018 подводить пока рановато, но прямо сейчас 4 из 5 самых кассовых картин года — о супергероях.
Побеждают в этом году, в первую очередь, блокбастеры, снятые по комиксам Marvel (всего вышло 4 таких фильма, 3 из них — собственного производства Marvel, и все 4 — в топ 10 самых кассовых фильмов года). В США «рулит» «Черная Пантера», собравшая дома рекордные 700 миллионов долларов, а по миру — «Мстители: Война бесконечности» с общемировыми сборами в 2,046 миллиарда.
Вот как выглядит топ 10 самых кассовых фильмов 2018 на данный момент:
Мстители: Война бесконечности — 2,046 миллиарда
Черная Пантера — 1,34 миллиарда
Мир Юрского периода 2 — 1,3 миллиарда
СуперСемейка 2 (тоже о супергероях, но мультфильм) — 1,16 миллиарда
Дэдпул 2 — 734 миллиона
Миссия невыполнима: Последствия — 649 миллионов
Человек-муравей и Оса — 595 миллионов
Первому игроку приготовиться — 582 миллиона
Монстры на каникулах 3 — 485 миллионов
Мамма Mia 2 — 367 миллионов
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