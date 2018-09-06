Робин Райт подтвердила возвращение в сиквел «Чудо-женщины» 

Судя по всему, в сиквеле «Чудо-женщины» нас ожидает возвращение сразу двух уже знакомых героев: по фото со съемочной площадки мы уже знаем, что каким-то таинственным образом в «Чудо-женщину 2» вернется погибший было Стив (Крис Пайн), а теперь и Робин Райт подтвердила возвращение в фильм своей героини.
В отличие от Стива, который на фотографиях со съемок живет и здравствует в настоящем времени, также погибшая героиня Робин Райт, Антиопа, появится только во флэшбэках. Робин лично подтвердила ее возвращение в интервью Net-A-Porter, рассказав, что приступит к съемкам в ближайшее время, а заодно проговорилась, что вместе с Антиопой во флэшбэках в «Чудо-женщине 2» появится и Ипполита в исполнении Конни Нильсен.
Премьера «Чудо-женщины 2» в кинотеатрах намечена на следующую осень — 31 октября 2019.
попкорнnews