Ещё
Робин Райт подтвердила возвращение в сиквел «Чудо-женщины»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Робин Райт подтвердила возвращение в сиквел «Чудо-женщины» 

Попкорн News 6 сентября 2018
Фото: Попкорн News
Судя по всему, в сиквеле «Чудо-женщины» нас ожидает возвращение сразу двух уже знакомых героев: по фото со съемочной площадки мы уже знаем, что каким-то таинственным образом в «Чудо-женщину 2» вернется погибший было Стив (Крис Пайн), а теперь и Робин Райт подтвердила возвращение в фильм своей героини.
В отличие от Стива, который на фотографиях со съемок живет и здравствует в настоящем времени, также погибшая героиня Робин Райт, Антиопа, появится только во флэшбэках. Робин лично подтвердила ее возвращение в интервью Net-A-Porter, рассказав, что приступит к съемкам в ближайшее время, а заодно проговорилась, что вместе с Антиопой во флэшбэках в «Чудо-женщине 2» появится и Ипполита в исполнении Конни Нильсен.
Премьера «Чудо-женщины 2» в кинотеатрах намечена на следующую осень — 31 октября 2019.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Кинокритики назвали лучшие экшн-фильмы 2018 года Венецианский кинофестиваль: Дакота Джонсон, Тильда Суинтон и Хлоя Морец на премьере «Суспирии» Кинокритики назвали топ 25 лучших фильмов о школе и школьниках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония1
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Леди несовершенство: «некрасивые» русские актрисы26
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение