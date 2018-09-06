Два российских фильма представят на международном кинофестивале в Торонто

ОТТАВА, 6 сентября. / ТАСС /. Две картины из России будут показаны на открывающемся в четверг в канадском Торонто 43-м Международном кинофестивале (Toronto International Film Festival, TIFF). Как сообщили организаторы, всего в течение 11 дней зрители увидят 342 фильма, снятые режиссерами из 83 стран мира, а их общий хронометраж составит 30,055 минут.

Россия на престижном киносмотре будет представлена двумя режиссерскими работами. Фильм Натальи Мещаниновой «Сердце мира» (первый показ 7 сентября — прим. ТАСС) повествует о ветеринаре, который работает в российской глубинке на притравочной станции для охотничьих собак. В нем снимались Степан Девонин Дмитрий Поднозов , Яна Сексте, Витя Оводков и другие. В российский прокат картина выйдет 27 сентября 2018 года.

Премьерные показы

Наибольшее внимание публики традиционно приковано к «Гала-программе» и «Специальной программе», представленные в которых фильмы обычно и становятся победителями кинофестиваля, а в дальнейшем — основными претендентами на самую престижную кинопремию «Оскар». В этом году в Торонто в первой секции покажут 17 фильмов, а во второй — 30. Из них — 21 мировая премьера, семь международных премьер, восемь североамериканских и 11 канадских премьерных показов.

Завершится киносмотр 16 сентября мировой премьерой ленты «Джеремая Терминатор ЛеРой» (Jeremiah Terminator LeRoy) канадского режиссера Джастина Келли Кристен Стюарт в главной роли. Лента повествует о писательнице, работающей под необычным псевдонимом. Всего в этом году публике в Торонто будут представлены 255 полнометражных фильмов и 88 — короткометражных.

История TIFF

Кинофестиваль в Торонто проводится с 1976 года и является одним из крупнейших в мире. В этом году он продлится 11 дней и закончится 16 сентября. В отличие от других кинофестивалей, на TIFF нет официального жюри, а главным призом является «Приз зрительских симпатий», присуждаемый по результатам зрительского голосования. В 2017 году победителем стал фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, 2017) английского режиссера Мартина Макдоны

В последние годы авторитет канадского киносмотра неуклонно растет, и он уже составляет серьезнейшую конкуренцию Венецианскому фестивалю кино, который проводится примерно в то же время (в 2018 году пройдет с 29 августа по 8 сентября — прим. ТАСС). По мнению экспертов киноиндустрии, именно после TIFF начинается самое жаркое обсуждение фильмов, которые претендуют на премию «Оскар».