Орбакайте и Семенович появятся в новых «Гардемаринах»

Четвертая часть киноэпопеи «Гардемарины» продолжает удивлять своим звездным составом. На днях стало известно, что несколько знаменитостей из музыкального мира примут непосредственное участие в съемках фильма. Так, на экране появится Кристина Орбакайте в роли императрицы, а также рыжеволосая Анна Семенович с очаровательной мушкой на лице.

Съемки новой части приключенческой истории про бравых гардемаринов стартовали в конце августа, однако публика еще не до конца знакома с актерским составом картины. Светлана Дружинина предпочитает один за другим представлять артистов, которые примут участие в телефильме. Недавно она познакомила зрителей с главными героями эпопеи — детьми гардемаринов, а сейчас представила звезд из музыкального мира, которых мы сможем увидеть на экране.

Так, пышногрудая певица Анна Семенович успешно прошла пробы в проекте Светланы Дружининой и исполнит одну из ролей. Во время съемок исполнительница будет носить рыжеволосый парик и очаровывать поклонников изящной мушкой на лице. А вот кого же будет играть бывшая солистка группы «Блестящие», все еще остается тайной. Компанию на съёмочной площадке Анне составит Кристина Орбакайте, которая тоже получила роль в кинофильме.

Примечательно, что Орбакайте уже снималась в «Гардемаринах», сыграв в 19-летнем возрасте маленькую Фике, будущую российскую императрицу Екатерину II. Сейчас же 47-летняя певица выступит в роли императрицы Екатерины Великой и по слухам будет носить самое дорогое платье, созданное для проекта. Наряд, расшитый натуральными камнями и украшенный вышивкой, обещает быть воистину роскошным, как и полагается матушке-государыне.