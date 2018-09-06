Венецианский кинофестиваль: не пустили Кончаловского, но будут встречать Цыганова

На юбилейном 75-м кинофестивале на острове Лидо-ди-Венеция в этом году было мокро от слез и затяжных дождей, а звезды кино чуть ли не поголовно наряжались в розовые платья — этот цвет, как никакой другой, показывает разрыв с реальностью.

Голливудские звезды во время съемки на красной дорожке // фото: labiennale.org Открылся фестиваль байопиком оскароносного Дэмьена Шазелла «Человек на Луне» о первом астронавте, который прогулялся по поверхности спутника Земли, Ниле Армстронге Райаном Гослингом в главной роли. Два года назад Шазелл получил премию «Оскар» за свой фильм «Ла-Ла Ленд», где главную мужскую роль также сыграл Райан Гослинг. Только в этот раз 37-летнему актеру пришлось не танцевать, а тренироваться на износ на тренажерах в центре подготовки космонавтов. В «Человеке на Луне» партнершей Гослинга стала не Эмма Стоун , а Клер Фой, сыгравшая жену астронавта Джанет. Но Эмма тоже приехала в Венецию, в этот раз не как партнерша, а как соперница Гослинга. Она сыграла главную роль баронессы Машэм Эбигейл в иронической драме греческого режиссера-абсурдиста Йоргоса Лантимоса «Фаворитка».

Эмма Стоун снялась в драме «Фаворитка» // фото: labiennale.org Картина «Человек на Луне» участвует в основном конкурсе. Среди участников фестиваля также братья Коэн, Альфонсо Куарон , Оливье Ассайас. Всего в основном конкурсе 21 лента. Российских фильмов в этом году в конкурсе нет, хотя Андрей Кончаловский подал заявку на участие со своей новой работой «Грех», посвященной жизни великого итальянского скульптора Микеланджело Буонарроти. Где ж ее еще представлять, как не в Италии! Однако фильм в программу фестиваля так и не попал, якобы не была готова к сроку копия картины. Напомним, в 2016-м Андрей Кончаловский получил «Золотого льва» за черно-белую картину «Рай», в которой его супруга Юлия Высоцкая сыграла главную роль. Однако один российский фильм — «Человек, который всех удивил» Алексея Чупова Натальи Меркуловой — в этом году все же вошел в программу «Горизонты», вторую по значимости после конкурсной. Главную роль в нем сыграл Евгений Цыганов . Мы расскажем о том, как эту картину встретят в Венеции. Четыре года назад первый полный метр супружеского тандема Меркуловой — Чупова «Интимные места» завоевал главный приз российского кинофестиваля «Кинотавр». У Гослинга будет третий ребенок Гослинг прибыл в Венецию в шикарном кофейном костюме и цветастой рубашке. Райан выглядел счастливым — накануне фестиваля он узнал, что его жена — 44-летняя актриса Ева Мендес — ждет третьего ребенка. Поклонники кричали: «Райан, иди к нам!» — и Гослинг дарил секунды своего внимания фанатам, которые провели у бортика Дворца кино под зонтами многие часы в ожидании его появления. Он подставлял голову для селфи и расписывался, не глядя на фотографии и журналы, которые ему подставляли под руку.

Райан Гослинг и съемочная группа фильма «Человек на Луне» // фото: labiennale.org Стоит заметить, что атмосфера на кинофестивале довольно демократичная: поклонники спят на одеялах прямо у красной дорожки, там же едят из припасенных баночек и туесков кашу, макароны и прочую еду. Леди Гага оделась страусом и рассказала правду о своем носе Леди Гага вышла на красную дорожку в платье из розовых страусиных перьев от Валентино. Певица была скорее похожа на розовое облако — настолько платье казалось бесформенным, да еще и подметало мокрый ковер, так как было со шлейфом. Во время ее выхода лил дождь, и вскоре розовый страус стал похож на мокрую курочку.

Леди Гага сыграла в фильме Брэдли Купера «Звезда родилась» певицу // фото: labiennale.org Леди Гага приехала в Венецию одна. На встречу с журналистами она пришла в белом платье а-ля Мэрилин Монро . Биеннале в Венеции-2018 открыл ее миру как актрису. 32-летняя эпатажная поп-дива сыграла главную роль в фильме «Звезда родилась» Брэдли Купера, который стал режиссерским дебютом актера. Главную мужскую роль — рок-музыканта Джексона Мейна — он оставил себе. Купер снял ремейк одноименной картины 1937 года Уильяма Уэллмана, за которую тот был удостоен «Оскара».

Леди Гага с Брэдли Купером // фото: labiennale.org Леди Гага призналась, что она давно мечтала сыграть в настоящем кино. По ее словам, певица Элли совсем не похожа на нее, тем интереснее ей было. Правда, кое-что биографическое все же попало в ленту. Элли признается Джексону, что у нее слишком крупный нос, из-за которого она немного комплексует. Карьера Леди Гага тоже началась с ринопластики — уменьшить нос и изменить его форму было условием продюсеров, хотя поп-певица в этом не признается. Она отрицает, что прибегала к каким-либо хирургическим вмешательствам (однако фото до и после говорят сами за себя — особенно нос и губы). Дель Торо развелся с женой Изменения в личной жизни произошли и у председателя жюри Венецианского фестиваля Гильермо дель Торо . Напомним, что в прошлом году в Венеции режиссер получил «Золотого льва» за фильм «Форма воды», который позже принес ему также четыре статуэтки «Оскар». Гильермо развелся с женой Лоренцой Ньютон, с которой прожил в браке 31 год. У них две дочери. Говорят, что дорогу Лоренце перешла сценарист фильма «Форма воды» Ким Морган. На дорожку режиссер вышел под ручку с ней.

Гильермо дель Торо и Ким Морган // фото: Global Look Press

Сейчас Торо и Морган снова трудятся вместе над новым фильмом «Полночная доставка», сценарий к которому тоже принадлежит перу Ким. Так что служебный роман в разгаре. Бывшая и нынешняя девушки Роналду встретились в Венеции 43-летний Брэдли Купер приехал в Венецию со своей женой — 32-летней супермоделью, актрисой родом из Челябинска Ириной Шейк (Шайхлисламовой), и их годовалой дочкой Леей. До 2015 года Ирина была девушкой Криштиану Роналду . На красную дорожку она вышла в золотистом платье Версаче под ручку с самой Донателлой Версаче. Покрасоваться в Венецию приехала и нынешняя пассия португальской звезды футбола — модель, мать его дочки 24-летняя Джорджина Родригес . Она вышла на дорожку в черном купальнике и прозрачной, почти условной кружевной юбке. Все обратили внимание, что на пальце Джорджины нет кольца с бриллиантом стоимостью 500 тысяч евро, которое футболист ей подарил во время помолвки. В Москве на чемпионате мира испанка это кольцо не снимала, а в Венецию почему-то явилась без него.

Нынешняя девушка Роналду Джорджина Родригес // фото: Global Look Press

Бывшая девушка Роналду Ирина Шейк // фото: Global Look Press

Удачнее всего с розовым подружилась Наоми Уоттс Британская звезда Наоми Уоттс («Кинг Конг», «Малхолланд Драйв») вошла в состав жюри кино­смотра. Ее многослойное платье из шелковых розовых ленточек сидело на ней безупречно. 28 сентября Наоми будет справлять 50-летний юбилей, но разве ей дашь?! При этом актриса всегда подчеркивает, что она против пластической хирургии и всяких филлеров. Она много хохочет, любит все свои морщинки и не ест мяса.

Наоми Уоттс в розовом // фото: labiennale.org Не так давно Наоми развелась с мужем — актером Ливом Шрайбером, у пары двое совместных сыновей. Однако прошло совсем немного времени, и у актрисы начался бурный роман с другим актером — ее ровесником Билли Крудапом.