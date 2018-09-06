Эмир Кустурица встретится с иркутянами 12 сентября в «Доме кино»

Творческая встреча известного сербского режиссера Эмира Кустурица пройдет 12 сентября в «Доме кино» в Иркутске.

За день до этого состоится показ фильма режиссера «По млечному пути», главную роль в котором исполнила французская актриса итальянского происхождения Моника Беллуччи , сообщила 6 сентября пресс-служба правительства Иркутской области. Сама встреча начнется с показа фильма режиссера, председателя жюри кинофестиваля «Человек и Природа» 2018 года Наталии Гугуевой «Кто такой этот Кустурица?».

Кроме того, Эмир Кустурица вместе с фолк-рок-группой «The No Smoking Orchestra» даст открытый концерт на площади у памятника Александру III. Начнется мероприятие в 21:00.