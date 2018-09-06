Ещё
В сети появились первые фото Бри Ларсон в образе Капитана Марвел
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

В сети появились первые фото Бри Ларсон в образе Капитана Марвел 

Fancy Journal + ещё 3 21 час назад
Фото: Fancy Journal
Entertainment Weekly опубликовали первые официальные кадры со съемок «Капитана Марвел» с Бри Ларсон в образе Кэрол Денверс, одной из самых могущественных героинь во вселенной Marvel.
Действие фильма разворачивается в 90-х годах, когда Земля оказывается в самом центре межгалактической войны между двумя инопланетными расами.
Вместе с Бри Ларсон в картине снимаются Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Лашана Линч, Джемма Чан, МакКенна Грейс и Джуд Лоу. Режиссерами фильма являются Анна Боден и Райан Флек, а сценарий написали Мэг ЛеФов, Николь Перлман и Женева Робертсон-Дуорет. Продюсерами проекта выступают Кевин Файги, Виктория Алонсо и Луис Д’Эспозито.
Российская премьера «Капитана Марвел» состоится 7 марта 2019 года.
Fancy Journal: последние новости
Вышел трейлер байопика «Ван Гог. На пороге вечности» с Уиллемом Дефо в главной роли Вышел финальный трейлер «Щелкунчика» с Кирой Найтли Mui Miu выпустили новую короткометражку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония1
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Леди несовершенство: «некрасивые» русские актрисы26
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение