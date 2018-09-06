В сети появились первые фото Бри Ларсон в образе Капитана Марвел 

Entertainment Weekly опубликовали первые официальные кадры со съемок «Капитана Марвел» с Бри Ларсон в образе Кэрол Денверс, одной из самых могущественных героинь во вселенной Marvel.
Действие фильма разворачивается в 90-х годах, когда Земля оказывается в самом центре межгалактической войны между двумя инопланетными расами.
Вместе с Бри Ларсон в картине снимаются Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Лашана Линч, Джемма Чан, МакКенна Грейс и Джуд Лоу. Режиссерами фильма являются Анна Боден и Райан Флек, а сценарий написали Мэг ЛеФов, Николь Перлман и Женева Робертсон-Дуорет. Продюсерами проекта выступают Кевин Файги, Виктория Алонсо и Луис Д’Эспозито.
Российская премьера «Капитана Марвел» состоится 7 марта 2019 года.