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Американская киноакадемия передумала вручать «Оскар» за лучший популярный фильм
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Американская киноакадемия передумала вручать «Оскар» за лучший популярный фильм 

Собака.ru + ещё 2 22 часа назад
Фото: Собака.ru
Это связано с противоречивой реакцией профессионального сообщества, которую получила организация. Тем не менее, киноакадемики планируют дальнейшее обсуждение и разработку новой номинации.
Напомним, на следующей церемонии вручения «Оскара», которая пройдет 24 февраля 2019 года, планировали ввести номинацию — «лучший популярный фильм», в которую могли войти крупнобюджетные блокбастеры (супергеройские фильмы студии Marvel: «Мстители: Война бесконечности» и «Черная пантера»). Как правило, на главной кинопремии такие картины удостаиваются только технических номинаций — например, за лучшие спецэффекты или монтаж звука.
Помимо этого организаторы церемонии решили сократить ее хронометраж — с четырех до трех часов. Статуэтки за несколько номинаций будут вручать во время рекламной паузы. Напомним, в 2018 году рейтинги «Оскара» показали рекордный минимум.
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