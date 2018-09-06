Marvel рассчитывает на «Оскар» за Лучший фильм

Кинокомпания Marvel пустила в ход все свои связи и деньги, чтобы продвинуть фильм «Черная пантера» в номинацию на «Оскар». Несмотря на то, что специально под эту картину была сделана отдельная номинация «Лучший блокбастер», Кевин Файги (Kevin Feige) заявил, что они претендуют на большее, а именно на награду за «Лучший фильм».

Чедвик Боузман (Chadwick Boseman), актер, сыгравший главную роль в фильме, прокомментировал ситуацию:

«Я понятия не имею, что это за новая категория, но я хочу сказать, что кампании за номинацию «Черной Пантеры» в этой категории нет. Если какая-то кампания и была бы, то это только за номинацию в «Лучший фильм», и ничего кроме»

Остается только ждать объявления номинантов на «Оскар», а фанатам картины надеяться, что её включат хотя бы в шорт-лист.