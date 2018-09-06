Вышел трейлер восьмого сезона «Американской истории ужасов» 

Создатели американского телесериала-антологии «Американская история ужасов» разместили тизер восьмого сезона. Об этом сообщается на официальной странице сериала в твиттере.
В ролике появляются песочные часы, черепа, скорпионы, ядерный взрыв и молодая пара в противогазах.
Восьмой сезон «Апокалипсис» расскажет о жизни людей, которым удалось выжить после апокалипсиса. Выход новых серий намечен на 12 сентября.
Ранее сообщалось, что звезды первого сезона «Американской истории ужасов» Конни Бриттон и Дилан МакДермотт снова сыграют супружескую пару в «Американской истории ужасов».