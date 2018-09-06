Вышел трейлер восьмого сезона «Американской истории ужасов»

Создатели американского телесериала-антологии «Американская история ужасов» разместили тизер восьмого сезона. Об этом сообщается на официальной странице сериала в твиттере.

В ролике появляются песочные часы, черепа, скорпионы, ядерный взрыв и молодая пара в противогазах.

Восьмой сезон «Апокалипсис» расскажет о жизни людей, которым удалось выжить после апокалипсиса. Выход новых серий намечен на 12 сентября.