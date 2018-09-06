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Безумные случаи на съемочных площадках
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Безумные случаи на съемочных площадках 

Рамблер 6 сентября 2018
Члены съёмочной группы — самые обычные люди, а на площадках даже высокобюджетных фильмов тоже случаются курьёзы: исполнители забывают текст, падают плохо закреплённые декорации, рвутся костюмы. Вот несколько безумных случаев, которые происходили во время съёмок кинолент.
1. На съёмках «Отряда самоубийц» происходили поистине невозможные вещи. Актёр Джаред Лето подбрасывал коллегам змей и крыс, Кара Делевинь носилась по лесу в обнажённом виде, чтобы войти в образ своей героини Чародейки, но переплюнул всех Джай Кортни, сыгравший Капитана Бумеранга. Как-то раз, когда в трейлер артиста зашёл режиссёр, тот выгнал его и погнал по площадке. При этом на самом Джае никакой не было одежды.
2. Картины о Гарри Поттере выходили с 2001 по 2011 год. Всё это время основная часть актёров почти беспрерывно работала над фильмами и чуть ли не стала семьёй. В ходе съёмок последних частей саги произошло ЧП: пиротехники не рассчитали заряд, поэтому в сцене пожара вспыхнули декорации. Сотня актёров вынеслась из киношного Хогвартса с бешеной скоростью.
3. Во время съёмки сцены драки между героями Райана Гослинга и Харрисона Форда в боевике «Бегущий по лезвию 2049» было сделано 79 дублей. Актёры прекрансо исполняли фейковые удары, но в какой-то момент Форд ударил Гослинга по-настоящему. Похоже, он и сам не ожидал от себя такого, а уж Райан и вовсе был шокирован.
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