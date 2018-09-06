Железноводск станет площадкой всемирного фестиваля уличного кино

ПЯТИГОРСК, 6 сентября. / ТАСС /. Восемь короткометражных фильмов молодых российских режиссеров будут показаны в Железноводске в сентябре в рамках всемирного фестиваля уличного кино, сообщила в четверг пресс-служба администрации города-курорта.

"В Курортном парке будет воссоздана атмосфера средневекового площадного театра, где зрители смогут увидеть восемь короткометражных фильмов молодых российских режиссеров, а самых маленьких кинолюбителей ждут мультфильмы", — говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель молодежного центра союза кинематографистов Ставропольского края Иван Деревянко , в фестивальных мероприятиях приняли участие более 1 млн человек из почти 400 городов в 64 странах. «Ставропольский край в этом году принимает участие впервые, и символично, что выбор пал на Железноводск, так как именно здесь в мае 2019 года откроется международный кинофестиваль „Герой и Время“, который также предполагает образовательные программы для молодых кинематографистов», — приводятся в сообщении слова Деревянко.

Презентовать фестиваль короткометражного кино в Железноводске будет автор проекта уличного кино, зарегистрированного в Книге рекордов Гиннесса как самое длинное кинотурне, — Александр Щеряков. Кроме того, в мэрии Железноводска сообщили, что город-курорт станет ежегодной площадкой молодежного кинофестиваля и появится на интерактивной карте проекта.

О фестивале

Фестиваль уличного кино является некоммерческим проектом, запущенным в 2014 году на Дальнем Востоке. По слова организаторов, фестиваль отличается «подчеркнуто народным отбором фильмов и определением победителя». В 2015 году фестивальный тур Владивосток-Лиссабон побил мировой рекорд в качестве самого длинного путешествующего фестиваля, его представили Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну . Некоммерческая организация «Фонд развития культуры и кинематографии „Страна“ выступает организатором фестиваля.