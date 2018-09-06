Худшие фильмы в истории кино

Кинофильмы призваны развлекать аудиторию, и каждая съёмочная группа затевает проект с мыслью о создании лучшей ленты. Увы, далеко не всегда в результате получается действительно качественный и достойный внимания продукт, а иногда картины получаются и вовсе ужасными.

Картина «Манос: Руки судьбы» — поистине феноменальный провал. Некоторые критики без стеснения называют его самым худшим из когда-либо снятых. Даже история его создания заслуживает упоминания. Будущий режиссёр Гарольд Уоррен продавал удобрения в Техасе и как-то повстречал сценариста Стёрлинга Силлифанта, уже имевшего «Оскар» за работу в телешоу. Уоррен внушил Силлифанту, что кинопроизводство — процесс необременительный, и даже поспорил с ним, что снимется в собственном фильме. Тут же он набросал первый сценарий. В итоге и появился ужастик «Манос: Руки судьбы» с бюджетом в 19 000 долларов. Фильм изобилует нелепыми и бессмысленными диалогами, длинными кадрами людей без слов, сценами, где герои натужно на что-то реагируют, тупиковыми ответвлениями сюжета, крупными планами артистов, в которых они просто ничего не делают. Кроме того, в этом низкобюджетном триллере масса технических недоработок, включая отсутствие синхронизации между визуальным рядом и звуком.

А из видео вы узнаете, какие ещё фильмы претендуют на звание худших в истории.