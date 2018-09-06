Ещё
Худшие фильмы в истории кино
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Худшие фильмы в истории кино 

Рамблер 6 сентября 2018
Кинофильмы призваны развлекать аудиторию, и каждая съёмочная группа затевает проект с мыслью о создании лучшей ленты. Увы, далеко не всегда в результате получается действительно качественный и достойный внимания продукт, а иногда картины получаются и вовсе ужасными.
Картина «Манос: Руки судьбы» — поистине феноменальный провал. Некоторые критики без стеснения называют его самым худшим из когда-либо снятых. Даже история его создания заслуживает упоминания. Будущий режиссёр Гарольд Уоррен продавал удобрения в Техасе и как-то повстречал сценариста Стёрлинга Силлифанта, уже имевшего «Оскар» за работу в телешоу. Уоррен внушил Силлифанту, что кинопроизводство — процесс необременительный, и даже поспорил с ним, что снимется в собственном фильме. Тут же он набросал первый сценарий. В итоге и появился ужастик «Манос: Руки судьбы» с бюджетом в 19 000 долларов. Фильм изобилует нелепыми и бессмысленными диалогами, длинными кадрами людей без слов, сценами, где герои натужно на что-то реагируют, тупиковыми ответвлениями сюжета, крупными планами артистов, в которых они просто ничего не делают. Кроме того, в этом низкобюджетном триллере масса технических недоработок, включая отсутствие синхронизации между визуальным рядом и звуком.
А из видео вы узнаете, какие ещё фильмы претендуют на звание худших в истории.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония1
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Леди несовершенство: «некрасивые» русские актрисы26
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение