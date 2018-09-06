Интересные факты о комедии «Берегись автомобиля»

В 1967 году киностудия «Мосфильм» представила на суд зрителя фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Сегодня мы решили вспомнить знаменитый киношедевр и подготовили несколько любопытных фактов о его создании.

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1. Эта история напоминает фантастический сценарий: скромный и тихий актер театра самодеятельности с трогательной фамилией Деточкин на самом деле оказывается непримиримым борцом со взяточниками и прочими преступниками, и борется он во имя блага детей.

В то время как другому актеру этого же театра, которому по роду деятельности приходится расследовать преступления нашего «Робин Гуда», он представляется как хитроумный, коварный и практически неуловимый злоумышленник. Такой оригинальный сценарий был придуман талантливейшем дуэтом советского кино — Эльдаром Рязановым и Эмилем Брагинским («Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и другие киношедевры) на основе народной легенды о благородном автоугонщике. Только в то время эта легенда считалась правдивой историей, и Эльдар Рязанов потратил некоторое время на безуспешные поиски прототипа Деточкина — однако в реальности такого персонажа не существовало…

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2. Изначально на роль Деточкина планировался Юрий Никулин , но он вместе с цирком отправился на гастроли в Южную Африку почти на полгода. Затем пробовался Олег Ефремов , однако в итоге роль отдали Иннокентию Смоктуновскому , а Ефремов сыграл милиционера Максима Подберезовикова. Во время утверждения кандидатов на роли в фильме Смоктуновский проходил лечение от туберкулеза глаз, которое ему пришлось прервать ради съемок и затем продолжить после их окончания. Болезнь оказалась весьма серьезной: на лечение ушло почти два года.

3. Примечательно, что оба исполнителя главных ролей — и Смоктуновский, и Ефремов — не были комедийными актерами. Поэтому их образы получились достаточно серьезными и даже драматическими, а комедия «Берегись автомобиля» превратилась в трагикомедию.

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4. А вот популярные и всеми любимые советские комики Андрей Миронов Анатолий Папанов крайне легко и удачно вписались в концепцию фильма, еще и обеспечив всей съемочной группе веселый рабочий процесс с бесконечной импровизацией и искрометным юмором. Работа Андрея Миронова в роли «работника торговли» критиками считается одной из его самых успешных.

А цитаты персонажа Папанова прочно вошли в жизнь советского общества и актуальны, кстати, по сей день, например: «Тебя посодют, а ты не воруй!»

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5. Большинство сцен фильма снимали на натуре, и что интересно, в начале фильма закадровый голос автора утверждает, что неизвестно, в каком городе происходят события. Однако в сцене беседы в пивбаре Деточкин произносит фразу о том, что после продажи одной из угнанных машин он вернулся в… Москву. Следовательно, события фильма разворачиваются все-таки в Москве.

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6. «Волга» ГАЗ-21, на которой Деточкин ушел от погони, принадлежала «Мосфильму». Впоследствии эту машину снимали еще в нескольких кинофильмах. Также автомобиль в какой-то мере прославился благодаря знаменитому эпизоду с Папановым «такси на Дубровку» (автомобиль там перекрашен) в фильме «Бриллиантовая рука». Эта же машина выступила в роли такси героя Ефремова в фильме «Три тополя на Плющихе».

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7. Продолжим тему погони за Деточкиным: вальс, звучащий во время преследования милиционером «неуловимого мстителя», использует музыкальную фразу из песни «Padam… Padam…». Эта мелодия композитора Андрея Петрова — одна из наиболее известных и узнаваемых в мире музыки кино. В репертуаре певца Сергея Никитина есть написанная на стихи Евгения Евтушенко песня «Стеклянный господин», использующая мотив вальса из фильма «Берегись автомобиля».

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8. Вернемся в театр самодеятельности: там персонаж Смоктуновского играет роль Гамлета. Что интересно, на момент выхода кинокартины у Смоктуновского уже была блестяще исполненная роль в одноименном фильме: «Гамлет» был показан в 1964 году.

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9. Специально для съемок Иннокентий Смоктуновский по настоянию Рязанова сдал на водительские права. Не совсем реалистичный сюжет картины режиссер старался восполнить максимальной достоверностью съемочного процесса: все трюки выполнялись каскадерами без комбинированных съемок, то есть каскадер на полной скорости проскакивал под мчащимся грузовиком-трубовозом, взлетал на быстро едущий трейлер и бросал машину под откос.

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10. Чтобы сыграть роль подруги Деточкина — Любы, ее исполнительнице Ольге Аросевой пришлось на самом деле получить права водителя троллейбуса и затем водить настоящий троллейбус во время съемок.

Может быть, именно такой серьезный и ответственный подход к созданию кино в сочетании с высококлассными актерами и оригинальным сценарием и являлся той базой, благодаря которой в советской киноиндустрии появились действительно гениальные произведения.