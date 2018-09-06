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Опубликован трейлер «Хэллоуина» Дэвида Гордона Грина
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Опубликован трейлер «Хэллоуина» Дэвида Гордона Грина 

Fancy Journal + ещё 2 20 часов назад
Фото: Fancy Journal
UniversalPictures и Blumhouse Productions опубликовали жуткий трейлер «Хэллоуина», сиквела знаменитого хоррора Джона Карпентера 1978 года. Несмотря на то, что это уже 11-ый фильм во франшизе про убийцу Майкла Майерса, сиквел не берет во внимания предыдущие части, а является прямым продолжением оригинальной картины.
К своим ролям спустя сорок лет вернулись Ник Касл, играющий Майкла Майерса, и Джейми Ли Кёртис, которая появится на больших экранах в своем культовом образе Лори Строуд. Также в актерский состав вошли Джуди Грир («Мир Юрского периода») и Энди Мэтичак («Оранжевый — хит сезона»).
Режиссером нового «Хэллоуина» является обладатель «Золотого медведя» Дэвид Гордон Грин («Властелин разметки»), а Джон Карпентер выступает в качестве исполнительного продюсера и композитора фильма..
В российских кинотеатрах «Хэллоуин» выйдет 18 октября этого года.
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