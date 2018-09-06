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Дэнни Трехо приедет в Москву
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Дэнни Трехо приедет в Москву 

Lenta.ru + ещё 5 19 часов назад
Фото: RBK Games
Дэнни Трехо станет специальным гостем фестиваля поп-культуры Comic Con Russia 2018. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы фестиваля.
Актер выступит 6 и 7 октября, ответит на вопросы фанатов, а также проведет фото— и автограф-сессии. На мероприятие он придете по приглашению Game Insight. Помимо Трехо гостями Comic Con Russia 2018 станут Дмитрий Глуховский и Майкл Рукер.
Дэнни Трехо — американский актер, получивший известность благодаря фильмам режиссера Роберта Родригеса. В их числе — хоррор-трилогия «От заката до рассвета», приключенческая серия «Дети шпионов», а также «Мачете». За свою карьеру он исполнил более 200 ролей, благодаря которым за ним закрепилось амплуа харизматичного злодея.
Comic Con Russia 2018 пройдет с 4 по 7 октября 2018 года в московском выставочном комплексе «Крокус Экспо». Билеты доступны на сайте мероприятия.
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