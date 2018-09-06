«Глобальное одиночество»: звезда сериала «Ищейка» раскрыла тайны нового сезона

Как выяснилось, на настроении подполковника Кушнир наступившая осень скажется хандрой. По словам Банщиковой, ее героиня в новом сезоне «Ищейки» будет много грустить.

"Все действие более «осеннее», и настроение героини тоже такое: она грустит. Она ощущает глобальное одиночество", — цитирует актрису сайт «Комсомольская правда». С печальными мыслями Кушнир будет бороться, стараясь молодиться. Насколько это получится, можно увидеть в новых сериях «Ищейки».

Кроме того, у главной героини сериала происходит главное в жизни женщины событие: она узнает, что беременна. Это повергает ее в шок, поскольку «Ищейка» не знает, как ей быть — она одинокий человек и поделиться новостью ей не с кем.

Отношения с мужчинами у офицера полиции не ладятся, потому что она любит только свою работу и боится потерять свободу. «Мне понятно ее стремление к независимости. Тот факт, что у меня, например, трое детей и я столько лет замужем, до сих пор кажется мне удивительным», — говорит Анна Банщикова.

Героиня сериала «Ищейка» добавила, что ей знакомы переживания Кушнир. Актриса еще до конца не оправилась от смерти режиссера фильма Дмитрия Брусникина, которого не стало в начале августа этого года.

По признания Банщиковой, он был человеком-мотором с бешеной энергетикой, рядом с которым все обретало смысл. «Теперь его нет, и без него трудно. Его очень нам не хватает. Я даже некоторое время говорила его фразами, с его интонацией», — поделилась знаменитость.

Но понимали друг друга не только сугубо профессионально. Они были дружны, имея схожее чувство юмора. Банщикова рассказала случай, отлично характеризующий Брусникина.

"У моего старшего сына был день рождения, и Дмитрий Владимирович сделал ему подарок. «Миша, я подарю тебе торт, о котором я мечтал в детстве. На торте сидит медведь и ловит рыбку в озере», — сказал он. И принес торт на следующий день после дня рождения моего сына. Этот торт был огромного размера и с шоколадным мишкой наверху", — вспомнила Анна. По ее словам, ее наследники так любили Дмитрия Владимировича, что называли нежно: Брусничкой.