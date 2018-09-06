Новый трейлер хоррора «Хэллоуин» с Джейми Ли Кертис 

В сети появился новый трейлер хоррора «Хэллоуин», который отличается от десятков своих предшественником тем, что в нем возвращается легендарная участница этой культовой франшизы — Джейми Ли Кертис. Режиссёром фильма выступил Дэвид Гордон Грин, постановщик комедий «Ананасовый Экспресс: сижу, курю» и «Храбрые перцем». К роли пугающего десятилетиями убийцы вернется Ник Касл.
В городе Хэддонфилде снова происходят странные вещи, да ещё и в Хеллоуин. Лори Строуд уже давно не девочка подросток, которая просто сидела дома с детьми. Всю жизнь она ждала, что её ночной кошмар наяву — Майк Майерс вернётся и готовилась к этому. Лори снова придётся противостоять злу и умудриться выжить в этой борьбе ещё раз.
В прокате «Хэллоуин» стартует с 18 октября.
Злата Петрова