Пенелопа Крус подалась в шпионки

Лента, основанная на книге Фернандо Морайса «Последний солдат Холодной войны», расскажет историю пяти кубинских политических заключенных, в конце 1990-х попавших в американскую тюрьму по обвинению в шпионаже и терроризме.

Какие именно роли достались актерам, пока неизвестно.

Ожидается, что съемки «Wasp Network» начнутся в начале следующего года.

Пенелопу Крус этим летом можно было увидеть на большом экране в байопике «Эскобар», где она сыграла любовницу известного наркобарона. А вот появление Гаэля Гарсия Берналя еще впереди, новый фильм с его участие — «Воспитательница», выйдет в российский прокат 20 декабря.