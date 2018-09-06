Ещё
Пенелопа Крус подалась в шпионки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Пенелопа Крус подалась в шпионки 

Киноафиша 22 часа назад
Фото: depositphotos.com
Пенелопа Крус, Гаэль Гарсия Берналь («Сука-любовь») и Вагнер Моура («Нарко») влились в актерский состав шпионской драмы «Wasp Network». Ранее свое участие в проекте французского режиссера Оливье Ассайаса («Зильс-Мария») подтвердили Педро Паскаль и Эдгар Рамирес.
Лента, основанная на книге Фернандо Морайса «Последний солдат Холодной войны», расскажет историю пяти кубинских политических заключенных, в конце 1990-х попавших в американскую тюрьму по обвинению в шпионаже и терроризме.
Какие именно роли достались актерам, пока неизвестно.
Ожидается, что съемки «Wasp Network» начнутся в начале следующего года.
Пенелопу Крус этим летом можно было увидеть на большом экране в байопике «Эскобар», где она сыграла любовницу известного наркобарона. А вот появление Гаэля Гарсия Берналя еще впереди, новый фильм с его участие — «Воспитательница», выйдет в российский прокат 20 декабря.
Киноафиша: последние новости
Особое предназначение троллей: Дублированный трейлер фильма «На границе миров» Вот это кастинг: Роберт Паттинсон, Крис Эванс и Том Холланд в одном фильме Коби Смолдерс, Сэмюэль Л Джексон и Джон Фавро на съемках сиквела «Человека-паука»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония1
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Леди несовершенство: «некрасивые» русские актрисы26
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение