55 лет спустя: как фильм «Я шагаю по Москве» выглядел бы сегодня

больше по теме

День города Москвы: 5 лучших советских фильмов о столицеЗнаменитый фильм Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» снимался в 1963 году, в самый разгар грандиозных строек, разворачивавшихся в столице. Москва «росла» к окраинам, перестраивался исторический центр, прокладывались новые автомобильные магистрали, стараниями главного героя Коли, которого сыграл 18-летний Никита Михалков , и других метростроевцев, шли ударные стройки метрополитена. Москва стала не просто декорацией, на фоне которой разворачивались события, обновляющийся город превратился в одного из героев фильма. Многие потом даже упрекали режиссера, что уж больно красивой и «отлакированной» у него получилась столица. Выясняем, что стало со знаковыми местами, увековеченными в кино, и как бы выглядели кадры из фильма сегодня.

Знаменитую сцену с босой девушкой, гуляющей под дождем, снимали на дублере Ленинского проспекта. Из этой сцены, собственно, и родился фильм: в первоначальном сценарии, который Геннадий Шпаликов принес Данелии, была всего лишь одна сцена: дождь, босая девушка идет по лужам, а рядом с ней едет паренек на велосипеде. Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

Дублер Ленинского и сегодня на месте, только деревьев вдоль него стало меньше, автомобильные трассы — шире и появляются специальные велодорожки. Панорама Google

На панорамах Москвы, с которых начинается фильм, видна гостиница «Россия». Сегодня на ее месте — парк «Зарядье». Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

Если как и оператор фильма «Я шагаю по Москве» Вадим Юсов , снимать со стороны Большого Москворецкого моста, сегодня в кадр неизбежно попадут небоскребы «Москва-Сити». Источник: Wikimedia

Когда снимался фильм, через Красную площадь еще было разрешено сквозное автомобильное движение. Данелия успел снять редкие кадры: движение перекрыли вскоре после съемок. Когда картина вышла на экраны, проехать мимо собора Василия Блаженного было уже нельзя. Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

Сегодня Красная площадь закрыта для автомобилей. Пешеходной зоной она стала в 1963 году. Источник: Wikimedia

Строительного переулка, который разыскивали герои Никиты Михалкова и Алексея Локтева Коля и Володя, в Москве не было и нет. Не существовала и кафешка-стекляшка, после выхода фильма зрители напрасно искали ее в переулках за МИДом . Павильон декораторы построили специально для съемок, а потом убрали. Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

Сегодня арбатские переулки, по которым бродили герои картины «Я шагаю по Москве», выглядят почти также, как полвека с лишним назад. Источник: Wikimedia

В роли Строительного переулка в знаменитом фильме Данелии выступал Кривоарбатский. Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

Сегодня герой фильма «Я шагаю по Москве» попасть в свой дом не смог бы — его давно снесли. На месте дома № 5, увековеченного Данелией, новое и совсем не презентабельно выглядящее здание. Зато соседний дом № 3 по Кривоарбатскому переулку, также попавший в кадр, стоит, как и прежде, и внешне почти не изменился. Панорама Google

Чистые пруды и в 60-е были любимым местом для прогулок москвичей и гостей столицы. Хрущевское облагораживание Москвы коснулось и этого района, их берега укрепили камнями и бетоном, правда лодочную станцию закрыли. В жару желающие с удовольствием утоляли жажду газировкой из автоматов — так продолжалось до 80-х. Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

Так Чистые пруды выглядят сегодня. Автоматов с газировкой уже давно нет, зато вернули лодки, появились кафе, скульптуры, да и скамеек вокруг в последние годы заметно прибавилось. Источник: Wikimedia

За костюмом герои фильма отправились в ГУМ. В те годы в Государственный универсальный магазин гости столицы шли не только в надежде что-то купить, но и просто погулять, поглазеть на витрины, поесть знаменитого мороженого. В отличие от киносказки, в реальности в ГУМе можно было наблюдать огромные очереди из людей, жаждущих дефицита. Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

ГУМу несколько лет назад вернули исторический облик, практически утраченный в 90-е, когда знаменитый универсам превратился в барахолку с хаотически расположенными и торгующими странным ассортиментом магазинами. Как и в 60-е, теперь туда многие ходят просто поглазеть — цены в бутиках кусаются. Очередей давно уже не наблюдается. Источник: flickr.com В 60-е, когда снимали «Я шагаю по Москве», многие считали, что движение по Садовому кольцу стало слишком оживленным. Так выглядела Садовая-Спасская в «час пик» в 1963-м. Кадр из фильма.

А так выглядит этот же участок Садового кольца в XXI веке полвека спустя. Панорама Google

Движение по Манежной площади в 60-е было совсем другим. А в 70-е она стала площадью 50-летия Октября, прежнее название ей вернули только в начале 90-х. Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

Примерно так кадр из фильма «Я шагаю по Москве» выглядел бы сегодня. В кадр неминуемо попал бы торговый комплекс «Охотный ряд» и построенные в 90-х фонтаны. Панорама Google

Сцену с таксистом снимали на фоне строящегося проспекта Калинина. «Там не проедете, там новый проспект строят», — объяснял герой Никиты Михалкова. Киноведы считают, что съемки проходили около дома № 7. Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

Так это место выглядит сегодня. Панорама Google

Заканчивается фильм эпизодом, отснятым на станции метро «Университет». Тогда это была конечная — отсюда и надпись «Посадки нет», которую можно разглядеть за спиной Никиты Михалкова. Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

Внешний вид станции остался прежним, если не считать появления рекламных табло, сохранились и знаменитые фонари на эскалаторе. Сокольническую линию продлили уже к моменту выхода картины на экраны, сегодня ветка доходит до Новой Москвы, а чтобы увидеть надпись «Посадки нет», надо проехать от «Университета» еще пять станций. Источник: Wikimedia