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Новый фильм с Натали Портман в главной роли представили на юбилейном кинофестивале в Венеции
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Новый фильм с Натали Портман в главной роли представили на юбилейном кинофестивале в Венеции 

Ревизор.ru 23 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Натали Портман, которая восемь лет тому назад покорила Венецию в психологическом триллере уже маститого Даррена Аронофски «Черный лебедь», на сей раз стяжала лавры в картине молодого Брэйди Корбета «Голос люкс», в которой партнером звезды выступил ничуть не менее звездный Джуд Лоу. Представляя картину, г-жа Портман, появививщаяся на представлении картины в роскошном платье от Гуччи, призналась, что «всегда мечтала сыграть роль поп-звезды». Насколько ей это удалось, российский зритель узнает 7-го марта 2019-го года, когда состоится московская премьера фильма.
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