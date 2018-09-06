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Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
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Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена 

Рамблер 22 часа назад
Премьеру отечественного фильма "Вратарь галактики" пришлось отложить по неизвестным причинам.
После прошедшего Чемпионата мира, фанатам придется запастись терпением почти на целый год, чтобы посмотреть на сцены межгалактического футбола. Изначально фильм обещали показать в январе 2019 года. Но релиз картины перенесли на 17 октября 2019 года. По каким причинам это произошло — не уточняется.
"Будущее наступит совсем скоро: следующей осенью Россия станет центром тропического климата. Москва 2070 — пальмы, солнце, жара. Словно древний Вавилон переместился на Гавайские острова, вобрав в себя уют московских двориков, многонациональный гомон и калейдоскоп инопланетных рас. Пригретые солнцем, стройные красавицы и атлетичные юноши не подозревают, что инопланетное зло пытается уничтожить этот завораживающий мир. Чтобы противостоять ему, героям предстоит найти в себе суперсилу и пробудить скрытые сверхспособности и пройти сквозь череду ошеломительных приключений. ", — написано в синопсисе.
Режиссером картины стал Джаник Файзиев. По словам компании "Наше кино", Файзиев работает над замыслом картины уже долгое время. На создание ленты его вдохновили классические произведения фантастов.
Также в создании фильма участвовали: Михаил Ефремов, Елена Яковлева, Светлана Иванова, Евгений Романцов, Виктория Агалакова, Мария Лисовая, Иван Иванович, Елизавета Тайченачева, Евгений Миронов и Дмитрий Назаров.
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