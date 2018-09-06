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Официальный трейлер 8 сезона «Американской истории ужасов»
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Официальный трейлер 8 сезона «Американской истории ужасов» 

Ivi.ru 22 часа назад
Мы уже рассказывали вам о сюжете и актерском составе восьмого сезона сериала «Американская история ужасов», видели тизер, а сейчас настало время первого официального трейлера.
Напоминаем, что премьера сезона состоится 12 сентября.
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