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Опубликован трейлер драмы о гибели «Курска»
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Опубликован трейлер драмы о гибели «Курска» 

Газета.Ru + ещё 5 19 часов назад
Фото: KinoNews.ru
Студия EuropaCorp опубликовала на YouTube трейлер драмы «Курск» датского режиссера Томаса Винтерберга.
В основу сюжета картины легли трагические события гибели российской подводной лодки «Курск» в августе 2000 года. В затонувшей подводной лодке в Баренцевом море после взрыва погибли все 118 членов экипажа, 24 из них еще некоторое время прожили в одном из отсеков. По количеству погибших авария стала второй в послевоенной истории российского подводного флота.
Сценарий фильма написан по мотивам книги Роберта Мура «Время умирать». Главные роли сыграли Колин Ферт и Леа Сейду.
Мировая премьера «Курска» назначена на 6 сентября. Она состоится на международном кинофестивале в Торонто. 7 ноября «Курск» выйдет в широкий прокат.
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