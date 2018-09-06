Опубликован трейлер драмы о гибели «Курска»

Студия EuropaCorp опубликовала на YouTube трейлер драмы «Курск» датского режиссера Томаса Винтерберга

В основу сюжета картины легли трагические события гибели российской подводной лодки «Курск» в августе 2000 года. В затонувшей подводной лодке в Баренцевом море после взрыва погибли все 118 членов экипажа, 24 из них еще некоторое время прожили в одном из отсеков. По количеству погибших авария стала второй в послевоенной истории российского подводного флота.

Мировая премьера «Курска» назначена на 6 сентября. Она состоится на международном кинофестивале в Торонто. 7 ноября «Курск» выйдет в широкий прокат.