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Руководивший поиском «Курска» адмирал назвал чушью фильм о подлодке
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Руководивший поиском «Курска» адмирал назвал чушью фильм о подлодке 

Газета.Ru + ещё 7 7 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в беседе с НСН прокомментировал вышедший 6 сентября трейлер фильма-катастрофы «Курск» о гибели российской подводной лодки в августе 2000 года.
Попов возглавлял операцию по спасению субмарины и раскритиковал ролик. «Я видел это. Это чушь», — заявил он.
Датский режиссер Томас Винтерберг снял «Курск» по мотивам книги Роберта Мура «Время умирать». Главные роли исполнили Колин Ферт и Леа Сейду. Картина выйдет на экраны 7 ноября.
В основу сюжета книги и фильма по ней легла произошедшая в 2000 году трагедия, когда атомная подводная лодка погибла, унеся жизни 118 человек. Адмирал Попов возглавлял группу кораблей, отправившуюся на поиски атомной подводной лодки «Курск» на следующий день после исчезновения подлодки с радаров.
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