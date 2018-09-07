Руководивший поиском «Курска» адмирал назвал чушью фильм о подлодке

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в беседе с НСН прокомментировал вышедший 6 сентября трейлер фильма-катастрофы «Курск» о гибели российской подводной лодки в августе 2000 года.

Попов возглавлял операцию по спасению субмарины и раскритиковал ролик. «Я видел это. Это чушь», — заявил он.

В основу сюжета книги и фильма по ней легла произошедшая в 2000 году трагедия, когда атомная подводная лодка погибла, унеся жизни 118 человек. Адмирал Попов возглавлял группу кораблей, отправившуюся на поиски атомной подводной лодки «Курск» на следующий день после исчезновения подлодки с радаров.