Дэнни Трехо приедет на Comic Con Russia

Наверняка все вы знаете Дэнни Трехо . Этот брутальный актер успел побывать в фильмах «От заката до рассвета», «Мачете», «Три икса» и «Дети шпионов». А также именно он стал лицом популярного мобильного шутера Guns of Boom от компании Game Insight.

Сегодня же организаторы Comic Con Russia 2018, проходящего в Москве с 4 по 7 октября, сообщили, что Дэнни будет выступать на сцене данного мероприятия, устраивать фотосессии и раздавать автографы посетителям. Поэтому если вам нравится творчество этого харизматичного актера, на счету которого под две сотни ролей, то тогда вы прекрасное знаете, где удастся поздороваться с ним в следующем месяце.