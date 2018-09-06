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Дэнни Трехо приедет на Comic Con Russia
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Дэнни Трехо приедет на Comic Con Russia 

RBK Games 22 часа назад
Фото: RBK Games
Наверняка все вы знаете Дэнни Трехо. Этот брутальный актер успел побывать в фильмах «От заката до рассвета», «Мачете», «Три икса» и «Дети шпионов». А также именно он стал лицом популярного мобильного шутера Guns of Boom от компании Game Insight.
Сегодня же организаторы Comic Con Russia 2018, проходящего в Москве с 4 по 7 октября, сообщили, что Дэнни будет выступать на сцене данного мероприятия, устраивать фотосессии и раздавать автографы посетителям. Поэтому если вам нравится творчество этого харизматичного актера, на счету которого под две сотни ролей, то тогда вы прекрасное знаете, где удастся поздороваться с ним в следующем месяце.
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Дэнни Трехо приедет на Comic Con Russia
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