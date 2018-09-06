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Фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts откроется 13 сентября в Нижнем Новгороде
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Фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts откроется 13 сентября в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 22 часа назад
Фото: Newsroom24
III Международный фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts представит новую конкурсную программу в Нижнем Новгороде 13 — 19 сентября. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Как отмечается в сообщении, мероприятие будет проходить в кинотеатре «Орленок».
Оргкомитетом фестиваля отобрано шесть фильмов из более чем трех тысяч заявок. Зрители увидят новинки короткометражного кино из Европы, Азии и США. В программе Kinematic Shorts-2018 работы, затрагивающие темы идентичности, свободы, отношений и современного искусства.
За понравившейся фильм программы можно проголосовать на сайте фестиваля.
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