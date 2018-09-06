Фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts откроется 13 сентября в Нижнем Новгороде

III Международный фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts представит новую конкурсную программу в Нижнем Новгороде 13 — 19 сентября. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Как отмечается в сообщении, мероприятие будет проходить в кинотеатре «Орленок».

Оргкомитетом фестиваля отобрано шесть фильмов из более чем трех тысяч заявок. Зрители увидят новинки короткометражного кино из Европы, Азии и США. В программе Kinematic Shorts-2018 работы, затрагивающие темы идентичности, свободы, отношений и современного искусства.

За понравившейся фильм программы можно проголосовать на сайте фестиваля.