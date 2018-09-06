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Маньяк снова берется за нож в трейлере сиквела «Хеллоуина»
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Маньяк снова берется за нож в трейлере сиквела «Хеллоуина» 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: Газета.Ru
Компания Universal Pictures опубликовала на YouTube официальный трейлер фильма ужасов «Хеллоуин» Дэвида Гордона Грина.
Фильм станет сиквелом одноименного классического хоррора 1979 года, снятого Джоном Карпентером. В ролике серийный убийца, сбежавший из психиатрической лечебницы, снова встречается с героиней Джейми Ли Кертис, а его жертвы теряют зубы и самообладание.
Также в «Хеллоуине» сыграли Ник Касл, Джуди Грир, Вирджиния Гарднер и другие актеры.
Российская премьера «Хеллоуина» в прокате запланирована на 18 октября.
Ранее в США состоялась премьера хоррор-сериала «Судный день»
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