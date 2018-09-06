Президент LucasFilm Кэтлин Кеннеди получит почетный «Оскар» 

Президент компании LucasFilm, которая выпускает франшизу «Звездные войны» и спин-оффы к ней, Кэтлин Кеннеди получит специальную награду от американской киноакадемии, ежегодно вручающая премию «Оскар». Примечательно, что Кеннеди станет первой женщиной-продюсером, которая будет удостоена почетного «Оскара».
Карьера Кэтлин началась в далеком 1979 году во время работы над фильмом «1941», когда на молодую секретаршу обратил внимание сам Стивен Спилберг. Он увидел в ней большой потенциал, а последствии сделал ее сопродюсером своих проектов. В 2012 года Кеннеди получила должность сопредседателя компании LucasFilm, а позже в том же году стала ее президентом, когда компанию купили Disney. Она также входит в состав совета управляющих Академии кинематографических искусств и наук и имеет большое влияние в киноидустрии.
Напомним, что премия «Оскар -2019» состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе.
Злата Петрова