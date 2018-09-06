Премьеру российского «Вратаря Галактики» отложили почти на 9 месяцев

Фантастический блокбастер Джаника Файзиева «Вратарь Галактики» выйдет на 9 месяцев позже ожидаемого срока. Об этом сообщили представители кинопрокатной компании, ответственной за выход релиза. Создатели картины утверждают, что фильм станет самым технически сложным проектом в истории российского кино, и по этой причине работа над пост-продакшеном несколько затянулась. Вместо января 2019 лента будет выпущена 17 октября 2019 года.

Сюжет фильма «Вратарь Галактики» перенесёт зрителя в Москву будущего. Однажды всё электричество в мире отключилось, а производства встали. Произошла настоящая галактическая война, в результате которой Луна была разрушена, а полюса планеты неизбежно сместились. Теперь над столицей парит гигантский технологичный корабль, который является стадионом для космобола — нового вида спортом, за соревнованиями в котором наблюдает весь мир. И от исхода каждого матча зависит дальнейшая судьба планеты.

Злата Петрова