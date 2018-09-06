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Альфонсо Куарон согласился снимать «Гарри Поттер и Узник Азкабана» только благодаря Гильермо дель Торо
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Альфонсо Куарон согласился снимать «Гарри Поттер и Узник Азкабана» только благодаря Гильермо дель Торо 

Киноафиша 21 час назад
Фото: Киноафиша
Поклонники «Поттерианы» не раз задумывались о том, почему Гильермо дель Торо так и не приложил руку к созданию одной из частей франшизы, ведь он как никто другой понимает сказочный мир в киноиндустрии. Но, оказывается, некоторое, хоть и косвенное участие, в жизни одной из самых популярных франшиз режиссер все-таки принял. Именно он посоветовал Альфонсо Куарону прочитать «Узника Азкабана», а позже убедил его снять по книге фильм.
Третья часть приключений Гарри Поттера и его друзей, в которой он знакомится со своим крестным Сириусом Блэком, получилась одной из самых мрачных и, как отмечают зрители и критики, интересных. «Гильермо постоянно спрашивал меня, работаю ли я над каким-нибудь проектом? Я тогда пошутил, что снимаю „Гарри Поттера“, хотя даже не читал этих книг и не смотрел ни одного фильма. Он сказал мне: „Ах ты, ублюдок! Беги скорее в книжный магазин, покупай книги, читай, а потом сразу же звони мне“. Когда с тобой так разговаривают, приходится подчиняться», — рассказывает Куарон. Он добавил, что ему очень понравились книги Джоан Роулинг, а дель Торо дал именно тот нужный пинок для постановки очередной части «Поттерианы».
Злата Петрова
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