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История Джона ДеЛореана скоро в кино
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История Джона ДеЛореана скоро в кино 

TopGearRussia.ru 21 час назад
Фото: TopGearRussia.ru
Фильмов, главными героями которых являются знаковые люди в автомобильном мире, можно пересчитать по пальцам. А тем более, если эти люди создавали автомобили, которые не получили массового распространения, но отметились в мировом кинематографе, став культовыми благодаря участию в известных фильмах. Как, например, DeLorean DMC-12 — автомобиль, который, возможно, так и остался бы каплей в мировой истории автомобилей, если бы не знаменитая кинофраншиза Назад в Будущее. История этого автомобиля была бы неполной без истории его создателя — Джона ДеЛореана. В 2019 году на большой экран выходит полнометражный фильм Тачка на миллион (DRIVEN), который снял режиссер Ник Хэмм (Яма, Убить Боно, сериал Чисто английское убийство и др). В главных ролях: В главных ролях: Джейсон Судейкис (франшиза Несносные боссы, Мы — Миллеры, Короче, Однажды в Вегасе, Муви 43), Ли Пейс — (две номинации на Золотой глобус; Стражи Галактики, франшиза Хоббит, Запределье, Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2, Ложное искушение, Мармадюк, Однажды в Риме, Одинокий мужчина) и Джуди Грир (Потомки, 27 свадеб, Из 13 в 30, Земля будущего, франшизы Мир Юрского периода, Человек-муравей, Планета обезьян, сериал Два с половиной человека). Если без спойлеров, то краткое содержание фильма будет звучать так: Калифорния — место, где сливается политика и большой бизнес, любимое место богатых и знаменитых. Рисковый игрок, плейбой, гениальный изобретатель и один из боссов «большой автомобильной тройки» Джон ДеЛореан мечтает создать самую крутую машину на планете и собственную империю. Бунтарь до последнего вздоха, он не остановится ни перед чем ради достижения цели — подарить миру тачку на миллион… Ждем даты официальной премьеры!
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