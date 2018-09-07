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Увлекательные факты из мира кино
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Увлекательные факты из мира кино 

Рамблер 4 часа назад
Фото: giphy.com
Где снимают больше всего фильмов? С чем приходится сталкиваться актерам на съемочной площадке? Вот несколько интересных фактов из мира кино.
1. Больше всего фильмов снимается отнюдь не в Голливуде. В индийском Болливуде в год на экраны выходит около 750 фильмов, это примерно два фильма в день. Согласитесь, цифры впечатляющие.
2. В фильме "Терминатор 2: Судный день" Арнольд Шварценеггер произнес всего 700 слов, зато как!
3. Некоторые статисты, сыгравшие в фильме "Пролетая над гнездом кукушки", были реальными душевнобольными.
4. Для съемок фильма "Челюсти" создали три полномасштабных макета акул. Требовалось 15 человек, чтобы приводить один такой макет в движение.
5. Наверное, только настоящие фанаты заметили, что в финальных титрах фильма "Гарри Поттер и кубок огня" создатели заботливо написали, что во время съемок "ни один дракон не пострадал".
6. Леонид Ярмольник должен был сниматься в фильме "Кин-дза-дза!". Актер два раза появился на съемочной площадке. По необъяснимым причинам, оба раза сопровождались происшествиями, из-за которых декорации оказались повреждены. Поэтому Ярмольника в фильме зрители не увидели.
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