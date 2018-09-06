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Сеть кинотеатров «Москино» бесплатно покажет 16 фильмов о Москве к Дню города
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Сеть кинотеатров «Москино» бесплатно покажет 16 фильмов о Москве к Дню города 

ТАСС + ещё 7 17 часов назад
Фото: Новости УрФО
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сеть кинотеатров «Москино» столичного департамента культуры ко Дню города покажет 16 фильмов о Москве на бесплатной основе. Вход на сеансы будет доступен без предварительной регистрации, сообщает в четверг официальный сайт мэра и правительства Москвы.
"Ко дню рождения столицы мы подготовили программу фильмов «Своя Москва», где город является не просто фоном повествования, а одним из главных героев. Это и картины про молодежь, как «Курьер» и «Прощай, шпана замоскворецкая…», и фильмы про старшее поколение, прошедшее войну, например «Белорусский вокзал». В каждой картине у героев своя Москва, но все фильмы роднит одно — безошибочно узнаваемый дух города, активного, светлого, кипящего жизненной энергией", — приводится на портале информация пресс-службы «Москино».
Бесплатные фильмы о столице в честь ее 871-го дня рождения будут показаны в субботу и воскресенье в восьми кинотеатрах «Москино» — «Березка», «Искра», «Молодежный», «Полет», «Салют», «Тула», «Сатурн» и «Спутник». Для городской сети эта инициатива является традиционной, «Москино» регулярно устраивает бесплатные тематические показы, приуроченные к праздникам или памятным датам.
В рамках празднования Дня города во всех округах Москвы пройдет около 300 крупных мероприятий. Ожидается, что в них примут участие порядка 10 млн человек. Основные общегородские мероприятия, в том числе праздничный салют, состоятся в субботу.
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