оф. Осень начинается с мужского кино 

В российский прокат выходит «Великий уравнитель 2».
Зрителей ждёт продолжение истории бывшего агента ЦРУ Роберта Маккола, который самостоятельно вершит правосудие, когда больше некому это сделать. Кстати, это первый сиквел в карьере двукратного лауреата премии «Оскар» Дензела Вашингтона. На этот раз прошлое главного героя вновь возвращается в не лучшем обличии — он столкнётся лицом к лицу с профессиональными киллерами, которые не остановятся ни перед чем, чтобы уничтожить его. — Мне кажется, людям нравится думать, что такой парень, как Роберт МакКолл, существует. МакКолл — своеобразный тёмный ангел. Мы всегда надеемся, что он спустится с небес и восстановит справедливость, — считает режиссёр Антуан Фукуа, который уже в четвёртый раз работает с Дензелом Вашингтоном. — Он обрёл цель жизни в служении правосудию. До этого момента он помогал лишь незнакомцам. Когда же один из близких МакКолла погибает, он начинает мстить за своего друга и за самого себя. Нельзя не согласиться с режиссёром, особенно когда он так наглядно иллюстрирует собственные слова. Через четыре года после выхода первой части, мы видим ещё более мрачные тона и по-настоящему мужское кино — без рюшечек и излишнего заигрывания со зрителем или спецэффектами. «Мужик сказал — мужик сделал» — видимо именно такой девиз для своего героя придумал Фукуа, поскольку именно так и происходит весь фильм. Маккол меняет образы, страны, но остаётся собой — человеком чести, которому свойственно доверять людям, однако за предательство он наказывает и весьма жестоко. Вторая часть «Уравнителя» подкупает отсутствием соплей, выдержанным тоном повествования и чёткой сюжетной линией — всё по делу. Не возникает вопросов, как после очень многих похожих фильмов, зачем там была нужна примерно треть персонажей или зачем вообще был нужен тот или иной невнятный эпизод… «Великий уравнитель 2» этим не страдает. — МакКолл по-прежнему не может примириться со своим прошлым, с выбранным путём, со смертью своей жены, с тем, кем он был раньше, — рассказал Антуан Фукуа. — Он стремится вернуться домой, а говорят, что путь домой — самый сложный из всех. Иногда, чтобы обрести покой, нужно пережить бурю. И бурю режиссёр показал, причём во всех смыслах. Кстати, всё, что вы увидите было снято в живую, практически без компьютерной графики. Впрочем, лучше посмотрите всё сами.