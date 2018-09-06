Новинки короткометражного кино со всего мира покажут в «Орленке»

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Фильмы конкурсной программы III международного фестиваля короткометражек KinematicShorts покажут в кинотеатре «Орленок» с 13 по 19 сентября. Об этом сообщают организаторы.

Оргкомитет отобрал шесть фильмов из более чем трех тысяч заявок. Зрители смогут отдать свой голос за новинки короткометражного кино из Европы, Азии и США на сайте фестиваля.

В этом году в фестивале примут участие ленты, затрагивающие темы свободы, отношений и современного искусства.

Так, драма «Поддельный кункум», автором которой является индийский режиссер и активистка Рема Сенгупта, рассказывает о молодой разведенной женщине, пытающейся устроить свою жизнь в патриархальном индийском обществе.

Еще один яркий женский образ создал режиссер из США Пит Ли в фильме «Не геройствуй». Главная героиня — Лиззи живет скучной жизнью, но находит для себя опасное развлечение — она становится грабительницей. Фильм основан на реальных событиях.

А герой фильма «Современное искусство» (режиссер Марко Шантич), наоборот, ничуть не страдает от будничной рутины. Но это только до тех пор, пока в его жизнь не врывается произведение искусства, которое открывает в нем другого человека.

Фильмы-участники официальной программы фестиваля получат дипломы, победитель — денежный приз.

Еще один важный элемент фестиваля Kinematic Shorts-2018 — параллельная программа короткометражного кино, которая призвана поддержать молодых режиссеров и их творения, которые создаются в России.

Напомним, фестиваль датского кино пройдет в Нижнем Новгороде.

Фото: Tree Films