Австралийка сняла VR-фильм про шаманский ритуал

Технологии, активно используемые в творчестве, позволяют получать совершенно необычный и чувственный опыт: благодаря новым возможностям съемки теперь мы можем оказаться в центре ритуала шаманского племени в лесах Амазонии.

«Awavena» — 17-минутная работа «смешанной реальности», которая объединяет в себе дополненную реальность, съемку на 360 градусов и виртуальную реальность. Проект был финансирован Sundance, а к созданию приложили руку Николь Ньюнхэм и Линетт Уолворт — победители Эмми прошлого года. Awavena уже была показана в январе этого года на фестивале Sundance, но только сейчас представлена для скачивания. Фильм посвящен не только истории амазонского племени, но и позволяет прочувствовать физический опыт нахождения в лесах Амазонии. В центре сюжета — члены племени яванава Хушаху и Тата. Тата — один из духовных центров племени, переживший годы рабства, в ходе которого миссионеры угрожали их культуры. Тата сохранил духовные традиции яванавы даже в годы массового вымирания в 80-х годах. Он обучил Хушаху для того, чтобы та стала первой женщиной-шаманкой в племени, и тем самым дал пример другим коренным племенам Амазонки. Хушаху заявила, что сниматься было немного страшно и красиво одновременно. Часть кадров выглядит откровенно документальными, и создается ощущение того, что камера была незаметна. Но в отдельных моментах Хушаху смотрит прямо в камеру и разговаривает с тобой — 2D фильмы не способны передать ощущение этой близости. VR-решение использовано не случайно: священный ритуал распития чая ведет к появлению «видения», которое схоже с работой виртуальной реальности.

Он открывает портал, ведет вас в то место, где вы никогда не были, усиливает цвета и звук. Ты двигаешься без своего тела, тебе передают сообщение, а потом ты возвращаешься.

— режиссер Линетт Уолворт География также имеет значение — ритуал позволяет осуществить связь с тропическим лесом Яванава, так что снять этот фильм иначе не имело смысла. Живая демонстрация фильма Awavena включает в себя травяной напиток, который нужно выпить прежде, чем приступить к просмотру. Затем зрителю предложат портативную VR-установку и рюкзак, с которым нужно проходить через лес.