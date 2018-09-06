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В кинотеатре Щукина покажут фильм чешского режиссера-документалиста
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В кинотеатре Щукина покажут фильм чешского режиссера-документалиста 

Управа района Щукино 19 часов назад
Фото: Управа района Щукино
В кинотеатре «Юность» 19 сентября покажут фильм «Пар над рекой» чешского режиссера-документалиста Филипа Ремунды.
— Быстротечность жизни и мимолетность славы — основные темы фильма «Пар над рекой», который рассказывает о судьбах трех стареющих джазменов. Когда-то каждый из них сбежал на Запад из Чехословакии, оккупированной советскими войсками. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами, — рассказали в пресс-службе сети кинотеатров «Москино».
Начало сеанса в 19.00. Возрастное ограничение: 16+. Билеты по ссылке: kassa.rambler.ru/movie/96224. Кинотеатр «Юность» находится по адресу: ул. Маршала Рыбалко, д. 1. (мо)
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