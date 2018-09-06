Юлия Снигирь поддержала возлюбленного на Венецианском кинофестивале — 2018

В Сочи проходит «Новая волна», а в Вероне 75-й Венецианский кинофестиваль. Именно там сейчас находятся именитые кинорежиссеры, а также множество отечественных звезд кино. Появился на красной дорожке и Евгений Цыганов со своими коллегами Наташей Меркуловой и Алексеем Чуповым . Они представили гостям новый фильм «Человек, который удивил всех».

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Похудевшая Юлия Снигирь делится секретами стройностиВ последнее время поклонники стали замечать, что Юлия Снигирь сильно похудела. Диета знаменитости вызвала неоднозначную реакцию у пользователей. В столь важный для Цыганова момент его поддержала гражданская супруга Юлия Снигирь. Она приехала с ним на кинофестиваль. Актер позировал перед камерами в черных брюках, футболке в тон и белоснежном пиджаке. Его спутница была облачена в нежное белое платье, но она старалась не фотографировать вместе с мужем. В соцсети девушка опубликовала фото Евгения и его команды. «Человек, который удивил всех — в Венеции», — написала она и пририсовала сердечко. Так Снигирь поддержала своего возлюбленного, который исполнил в новой картине главную роль.

Юлия поддержала мужа / фото: instagram.com/stories/yuliasnigir/

Отметим, что драма Меркуловой и Чупова, которые стали единственными представителями российского кинематографа среди конкурсантов фестиваля в этом году, вошла в программу «Горизонты». Напомним, что Цыганов и Снигирь вместе уже около трех лет, а также воспитывают сына Федора. Однако лишь недавно они впервые вышли в свет в качестве пары. Влюбленные посетили премьеру фильма «История одного назначения».