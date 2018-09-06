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Юлия Снигирь поддержала возлюбленного на Венецианском кинофестивале — 2018
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Юлия Снигирь поддержала возлюбленного на Венецианском кинофестивале — 2018 

Teleprogramma.pro 19 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
В Сочи проходит «Новая волна», а в Вероне 75-й Венецианский кинофестиваль. Именно там сейчас находятся именитые кинорежиссеры, а также множество отечественных звезд кино. Появился на красной дорожке и Евгений Цыганов со своими коллегами Наташей Меркуловой и Алексеем Чуповым. Они представили гостям новый фильм «Человек, который удивил всех».
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Юлия поддержала мужа / фото: instagram.com/stories/yuliasnigir/
Отметим, что драма Меркуловой и Чупова, которые стали единственными представителями российского кинематографа среди конкурсантов фестиваля в этом году, вошла в программу «Горизонты». Напомним, что Цыганов и Снигирь вместе уже около трех лет, а также воспитывают сына Федора. Однако лишь недавно они впервые вышли в свет в качестве пары. Влюбленные посетили премьеру фильма «История одного назначения».
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