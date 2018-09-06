Эксперт: фильмы «Довлатов» или «Лето» могли бы представлять РФ на «Оскаре»

В середине сентября Российский оскаровский комитет под председательством Владимира Меньшова выберет картину, которая выдвинут от России на «Оскар». «Из вещей, которые, на мой взгляд, точно будет рассматривать комитет — фильм „Довлатов“ Алексея Германа , — отметил Разлогов. — Также „Лето“ Кирилла Серебренникова, хотя его вряд ли в итоге выберут в силу политической ситуации. Наибольшие шансы попасть в номинацию у якутской „Царь-птицы“, но ее могут не выдвинуть, у нас принято выдвигать, как правило, крупнобюджетные фильмы».

Кроме того, продолжил киновед, могла бы претендовать на выдвижение и лента „История одного назначения“ Авдотьи Смирновой . „Она вполне соответствует нашим представлениям о том, какие фильмы следует выдвинуть на „Оскар“, — добавил он.

Кандидатов на „Оскар“ в номинации „Лучший фильм на иностранном языке“ выдвигают представители разных стран. Затем из них отбирают фильмы-номинанты. Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории: „Война и мир“ Сергея Бондарчука (1968), „Москва слезам не верит“ Владимира Меньшова (1981) и „Утомленные солнцем“ Никиты Михалкова (1994).

91-я церемония вручения наград премии „Оскар“ за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года в театре „Долби“ (Голливуд, Лос-Анджелес). Номинанты будут объявлены 22 января 2019 года.