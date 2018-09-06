Эксперт: фильмы «Довлатов» или «Лето» могли бы представлять РФ на «Оскаре» 

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов считает, что от России на премию «Оскар» в этом году можно было бы выдвинуть фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего, «Лето» Кирилла Серебренникова или картину «Царь-птица» Эдуарда Новикова. Об этом критик сказал в четверг ТАСС.
В середине сентября Российский оскаровский комитет под председательством Владимира Меньшова выберет картину, которая выдвинут от России на «Оскар». «Из вещей, которые, на мой взгляд, точно будет рассматривать комитет — фильм „Довлатов“ Алексея Германа, — отметил Разлогов. — Также „Лето“ Кирилла Серебренникова, хотя его вряд ли в итоге выберут в силу политической ситуации. Наибольшие шансы попасть в номинацию у якутской „Царь-птицы“, но ее могут не выдвинуть, у нас принято выдвигать, как правило, крупнобюджетные фильмы».
Также, считает киновед, академики будут рассматривать фильм «Сердце мира» Наталии Мещаниновой, поскольку картина получила приз на «Кинотавре». «Если вдруг решат посылать что-то с бокс-офисом, то это „Движение вверх“ или „Салют-7“, — сказал Разлогов. — Из того, что мне самому нравится — фильмы „Война Анны“ Алексея Федорченко и „Мешок без дна“ Рустама Хамдамова.
Кроме того, продолжил киновед, могла бы претендовать на выдвижение и лента „История одного назначения“ Авдотьи Смирновой. „Она вполне соответствует нашим представлениям о том, какие фильмы следует выдвинуть на „Оскар“, — добавил он.
Кандидатов на „Оскар“ в номинации „Лучший фильм на иностранном языке“ выдвигают представители разных стран. Затем из них отбирают фильмы-номинанты. Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории: „Война и мир“ Сергея Бондарчука (1968), „Москва слезам не верит“ Владимира Меньшова (1981) и „Утомленные солнцем“ Никиты Михалкова (1994).
91-я церемония вручения наград премии „Оскар“ за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года в театре „Долби“ (Голливуд, Лос-Анджелес). Номинанты будут объявлены 22 января 2019 года.