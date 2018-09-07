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Бездомным москвичам помогут культурно отметить День города
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Бездомным москвичам помогут культурно отметить День города 

Мослента + ещё 16 21 час назад
Фото: MosDay.ru
По случаю Дня города в Москве организуют бесплатные кинопоказы для бездомных. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы столичного департамента труда и социальной защиты населения.
«В Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е. Глинки 8 сентября 2018 года будут проведены тематические беседы и лекции, а также состоится просмотр кинофильмов «Я шагаю по Москве», «Москва — любовь моя», «Большая перемена»», — рассказал собеседник агентства.
В выходные 8 и 9 сентября Москва празднует 871-летие. На эти дни запланировано 160 концертов и праздничных программ, 90 выставок, лекций и творческих встреч, 100 мастер-классов и 20 благотворительных акций. В День города продолжит работать уличный фестиваль «Цветочный джем», где представят свою праздничную программу. Метро будет работать круглосуточно.
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