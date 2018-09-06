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С. Собянин пригласил жителей столицы на просмотр фильмов о городе в сети «Москино»
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С. Собянин пригласил жителей столицы на просмотр фильмов о городе в сети «Москино» 

Агентство «Москва» + ещё 6 20 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter пригласил жителей столицы на просмотр фильмов о городе и москвичах, которые входят в программу, подготовленную сетью кинотеатров «Москино».
«Ко Дню города сеть кинотеатров «Москино» подготовила программу из 16 фильмов о столице и москвичах. Можно бесплатно посмотреть советские хиты «Москва, любовь моя», «Подкидыш», «Курьер», увидеть на экране бесподобную Фаину Раневскую», — написал мэр.
В сети кинотеатров «Москино» подготовили программу фильмов «Своя Москва», всего будет показано 16 фильмов. Вход на все сеансы свободный, без регистрации. В частности, будут показаны картины «Застава Ильича», «Прощай, шпана замоскворецкая…» и «А я шагаю по Москве» (1964). Показы пройдут 8 и 9 сентября в 13 кинотеатрах сети.
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